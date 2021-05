Als Züchter besonders ertragreicher Reissorten wurde Yuan Longping in der Volksrepublik zum Nationalhelden - nun ist der Agrarforscher gestorben. Über seinen Tod in einem Krankenhaus in der südchinesischen Millionenstadt Changsha am Samstag berichtete die Nachrichtenagentur Xinhua. Demnach wurde Yuan 91 Jahre alt.