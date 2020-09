Coronavirus-Tests in Sevilla. Symbolbild

Quelle: María José López/Europa Press/dpa

In Spanien steigt die Zahl der Corona-Infizierten trotz aller bisherigen Maßnahmen weiter an. Bis Montagmittag wurden rund 33.000 Fälle bestätigt, 14 Prozent mehr als am Vortag. Die Zahl der Toten kletterte auf knapp 2.200, von 1.720 am Sonntag.



Allein in der Region Madrid, dem Zentrum der Krise in Spanien, lag die Zahl der Todesopfer bei rund 1.200. Nach Italien ist Spanien das am heftigsten betroffene Land Europas. Es gab es aber auch positive Nachrichten: Mehr als 3.300 Patienten sind wieder gesund.