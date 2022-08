Nach Brand in Villa : Ex-Rennfahrer Zanardi wieder in Klinik

Dabei erlitt er schwerste Kopf- und Gesichtsverletzungen und kämpfte nach mehreren Operationen lange um sein Leben. Der Fall hatte vor allem in Italien für großes Bestürzten gesorgt. Selbst Papst Franziskus würdigte den Paralympics-Star in einem offenen Brief als sportliches und moralisches Vorbild. "Vielen Dank, dass Du all jenen Kraft gegeben hast, die sie verloren hatten. In diesem schmerzhaften Moment bin ich Dir nahe. Ich bete für Dich und Deine Familie", so der Papst im Juni 2020.