In dieser Zeit war sie immer wieder auch in verschiedenen ZDF-Auslandsstudios im Einsatz, etwa in Warschau und Nairobi. Mit Ulf Röller, Leiter des ZDF-Studios in Peking, hatte sie zuletzt die vielbeachteten Dokumentationen "Chinas großer Plan – Der Griff nach der Weltmacht", "Inside China - Wie die Pandemie das Land verändert" und "In Quarantäne – Chinas Kampf gegen das Coronavirus" realisiert.