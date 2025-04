"ZDF goes Schule": So können Sie ZDF-Partnerschule werden

Das Bewerbungsportal ist geöffnet: Weiterführende Schulen ab der 5. Klasse können sich ab sofort über als ZDF-Partnerschule bewerben und so das ZDF direkt in ihre Klassenzimmer holen. Damit startet die Bildungsinitiative " ZDF goes Schule " den direkten Austausch mit Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften.

Schulbesuche von ZDF-Programmmachern und Moderatoren, Workshops in Klassen oder Vorträge in der Schulaula - das alles ist Teil des Partnerschulprogramms, das die Lehrer und Lehrerinnen bei der Vermittlung von Medienkompetenz unterstützen will.

Medien-Kompetenz verbessern, Fake News selbstbewusster begegnen, die eigene Rolle in der digitalen Gesellschaft hinterfragen - das geht mit dem gemeinsamen Quiz von ZDFHeute und Klicksafe, der EU-Initiative für mehr Sicherheit im Netz. Das Quiz richtet sich an Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren (7. bis 10. Klasse) Mitmachen können alle, die mehr darüber wissen möchten, wie man sich online gut und sicher informiert.(zuletzt aktualisiert am 09. April 2025)

Wer sich selbst das ZDF ins Klassenzimmer holen möchte, kann sich als ZDF-Partnerschule bewerben. Alle, die dadurch Mitglied im ZDF-Schulnetzwerk werden, profitieren von einem Schul-Besuch vor Ort, haben den direkten Draht zum Team von "ZDF goes Schule" und erhalten in regelmäßigen Abständen einen Newsletter mit Hinweisen zu relevanten Inhalten und Materialien für den Unterricht.Außerdem werden sie Teil eines "Sounding Boards", das den regelmäßigen Austausch zwischen den Schulen und dem ZDF sicherstellt. So können Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler auf das Angebot des ZDF mit Anregungen, Anmerkungen und Kritik Einfluss nehmen. Alle Infos dazu gibt es auf schule.zdf.de

"Unser Partnerschulprogramm bringt Schulen und das ZDF direkt zusammen", erklärt dann auch Florian Kumb, Direktor ZDF-Audience, das Ziel des Programms. "Workshops, Schulbesuche, Gesprächsformate – voneinander lernend geben Medienprofis Einblicke in ihre journalistische Arbeit und erhalten zeitgleich wertvolle Einblicke in die Sichtweisen der jungen Generationen. So stärken wir Medienkompetenz und eine echte Repräsentation der Jugend in den Medien. Denn ein ZDF für alle heißt auch Bildungsinhalte für alle."