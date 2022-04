Eines dieser fischverarbeitenden Unternehmen ist die Deutsche See. Das Unternehmen beschäftigt über 1.700 Mitarbeiter*innen in 19 Niederlassungen. In den Manufakturen der Deutschen See in Bremerhaven wird frischer Fisch veredelt, geräuchert und Feinkost hergestellt. Die Produkte werden von dort aus weitergeliefert. Steigende Preise für Energie und Transport belasten die Branche.