Auf dem Marktplatz die Überbleibsel vom Sommer: Schirme, Stühle, Flatterbänder, Tische im Regen. Viel los ist hier nicht, aber sehr wahrscheinlich liegt das am Wetter - es regnet in Strömen und laut Wettervorhersage soll das auch so bleiben. Herbst in Homburg.