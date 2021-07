Das Zweite Deutsche Fernsehen ging am 1. April 1963 erstmals auf Sendung. Der Sender zählt mit rund 3.500 festen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den größten öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten in Europa. Heimat und größter Standort ist das Sendezentrum auf dem Mainzer Lerchenberg in Rheinland-Pfalz. Neben dem Hauptprogramm gehören auch die Spartensender ZDFneo und ZDFinfo zur Senderfamilie, genauso wie das gemeinsame ZDF-ARD-Angebot "Funk" im Netz für jüngere Leute. Zuletzt war das ZDF der quotenstärkste Fernsehsender in Deutschland.