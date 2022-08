ZDF-Korrespondent Joachim Jauer gestorben

Joachim Jauer, geboren am 26. Juli 1940 in Berlin, kam 1965 zum ZDF. Von 1978 bis 1982 leitete er das Büro des Senders in der DDR und lebte in dieser Zeit auch in Ost-Berlin. Anschließend übernahm er bis 1982 die Redaktion des Magazins "Kennzeichen D". Es folgten drei Jahre im Studio Bonn, danach weitere drei Jahre als Leiter des ZDF-Studios in Wien und Korrespondent für Osteuropa.