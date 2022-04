Heinz Metlitzky, geboren am 18. September 1927 in Neudek, Tschechoslowakei, kam 1962 zum ZDF. 1964 wurde er Auslandskorrespondent für das ZDF in Wien und berichtete unter anderem über den Prager Frühling und die Unruhen in der Tschechoslowakei. 1970 baute Heinz Metlitzky das ZDF-Studio in Beirut auf und berichtete ein Jahrzehnt lang über den Bürgerkrieg im Libanon.