Ian Morris: Beute, Ernte, Öl. Wie Energiequellen Gesellschaften formen, A. d. Engl. v. J. Neubauer; 432 S., 18,– €

Quelle: DVA

Der britische Archäologe Ian Morris zeichnet in seinem Buch das ganz große Bild: die Entwicklung der Menschheit in drei Stufen. Dabei stellt er dar, dass die Art der Energiegewinnung auch die soziale Moral bestimmt. Gesellschaften der "Jäger und Sammler" würden egalitär handeln, während in modernen, fossilen Gesellschaften Toleranz, aber auch ungleiche Verteilungen von Ressourcen vorherrschten. Das Ergebnis: der Kampf ums Öl. 46 Punkte