Mark Gevisser: Die pinke Linie - Weltweite Kämpfe um sexuelle Selbstbestimmung und Geschlechtsidentität

Quelle: Suhrkamp

So verschieden sind die Folgen einer Ehe: 2009 heiratete Mark Gevisser seinen Partner in Südafrika - von nun an genoss er steuerliche Privilegien. Ein Jahr später kam es in Malawi zur ersten "Schwulenehe" - die Vermählten wurden zu 14 Jahren Haft verurteilt. Die Kluft zwischen diesen Schicksalen nennt Gevisser "pinke Linie". Einfühlsam berichtet der Journalist von queerer Liebe auf beiden Seiten. 56 Punkte