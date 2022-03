Zecken machen sich in Deutschland in immer mehr Regionen breit. Das heißt: Vorsicht. Denn Zecken übertragen etwa Krankheiten wie FSME. Experten stellten am Dienstag bei einer Pressekonferenz der Universität Hohenheim in Stuttgart neue Forschungsergebnisse vor. Demnach werden etwa in Höhenlagen von 500 bis 700 Metern zunehmend FSME-Fälle registriert.