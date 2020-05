Eine Zecke.

Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) weist auf die besonders hohe Gefahr hin, die in diesem Sommer von Zecken ausgehe. Aufgrund des milden Winters gebe es mehr Zecken als in den Vorjahren, heißt es in einer Mitteilung. "Begonnen hat die Zeckensaison diesmal schon im März", sagt DRK-Bundesarzt Peter Sefrin.



Das DRK betont, die Anzahl der Risikogebiete in Deutschland sei gestiegen. Insgesamt gelten 164 Kreise als Risikogebiete. Zecken können die Hirnentzündung FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis) und Borreliose übertragen.