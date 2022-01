Die Weltgesundheitsorganisation forderte Ende 2016 die Regierungen weltweit auf, eine Steuer auf gezuckerte Getränke zu erheben. Was in Frankreich bereits Realität ist, ist in Deutschland nicht in Sicht. Dennoch ist klar: Vor allem in Soft-Drinks, Saftkonzentraten und Fertiggerichten ist viel versteckter Zucker und meist wenig Protein. Bei Getränken kommt hinzu: Wir werden nicht mal satt.