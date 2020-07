Beim Zusammenstoß eines Personenzugs mit einem Güterzug hat es in Tschechien Dutzende Verletzte gegeben. Ein Mensch sei gestorben, sagte Verkehrsminister Karel Havlicek, der an die Unglücksstelle geeilt war, im Sender CT.



Zwei Personen seien schwer und acht mittelschwer verletzt worden. Der Personenzug war bei der Stadt Cesky Brod, die rund 30 Kilometer östlich von Prag liegt, in einen stehenden Postzug gerast. Laut einer Sprecherin des Rettungsdienstes wurden insgesamt 35 Menschen in Krankenhäuser gebracht. Die meisten von ihnen erlitten Prellungen oder Brüche.