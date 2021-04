Der Zug mit acht Wagen und mehr als 350 Passagieren an Bord war nach Angaben der Feuerwehr offenbar bei der Durchfahrt durch einen Tunnel entgleist. Kurz davor sei ein Baustellenfahrzeug in der Nähe des Toroko-Nationalparks an der Ostküste einen Hang hinabgestürzt und habe den Zug getroffen. Einige Waggons entgleisten. Teile des Zuges steckten noch im Tunnel. Die Rettungsarbeiten dauerten an.