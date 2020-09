Wenn das Meer zur Totzone wird

Eine der größten Ansammlungen des Plastikmülls in den Weltmeeren ist der "Great Pacific Garbage Patch". Mit 1.760.000 Quadratkilometern erreicht der Müllstrudel eine Ausdehnung von beinahe der fünffachen Fläche Deutschlands und besteht zum Großteil aus Mikroplastik. Doch die an der Oberfläche sichtbare "Insel" ist nur die Spitze, denn der meiste Plastikmüll sinkt zum Meeresboden und bedroht die Ökosysteme der Tiefsee. Einen Strudel, der durch die rotierende Strömung große Müllansammlungen bildet, gibt es in jedem Ozean der Welt.