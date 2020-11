Niemand hat den tödlichen Angriff auf den alten Mann mitbekommen. Helmut Krauße steht vor einem Rätsel. Selbst Spuren, die noch so unwichtig erscheinen, werden bis ins kleinste Detail untersucht, insgesamt 227 Personen werden überprüft. Sogar die Dächer der Plattenbauten in der Umgebung werden auf mögliche Hinweise abgesucht. Die Auswertung dieser Spuren nimmt viel Arbeit und Zeit in Anspruch.