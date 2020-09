Teißtal-Brücke mit der ICE-Strecke bei Niedernhausen.

Quelle: Andreas Arnold/dpa

Nach der Sperrung der ICE-Schnellfahrstrecke Köln-Frankfurt wegen gelöster Schienen hat die Deutsche Bahn die Strecke am frühen Morgen wieder freigegeben. Die Schäden seien beseitigt, teilte die Bahn via Twitter mit. Die Bahnhöfe Limburg Süd, Montabaur, Siegburg/Bonn und Köln/Bonn Flughafen würden wieder angefahren.



Unbekannte hatten Befestigungen von Schienen auf der ICE-Schnellfahrstrecke gelöst. Ein Anschlagsversuch sei nicht ausgeschlossen, hatte ein Sprecher des Landeskriminalamts am Freitag gesagt.