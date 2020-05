Derzeit sei die Versuchung für Regierungen in manchen Ländern der EU groß, "sich unter dem Deckmantel der Corona-Pandemiebekämpfung unbegrenzte Machtbefugnisse zu verschaffen", so Barley.



Besorgniserregend nannte sie die Entwicklung in Ungarn, wo Ministerpräsident Viktor Orban unter dem Vorwand der Corona-Bekämpfung das Parlament auf unbestimmte Zeit entmachtet habe. Ähnliches gelte für Polen, wo die regierende PiS-Partei mit aller Macht an der Präsidentschaftswahl im Mai festhalte, obwohl ein freier und fairer Wahlkampf derzeit unmöglich sei.