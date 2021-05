Nirgendwo in Europa ist Strom so teuer wie in Deutschland, auch weil Staat und Stromanbieter die Kundschaft für die Energiewende großzügig zur Kasse bitten. plan b blickt am Samstag, 15. Mai ab 17:35 Uhr auf Möglichkeiten, die Rechnung niedrig zu halten - unter anderem durch den Einsatz von regionalen und nachhaltigen Stromquellen.