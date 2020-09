Damals, im Jahr 1920, verdaute die Welt gerade die Schreckenszeit des Ersten Weltkriegs. Der 1919 ausgehandelte Friedensvertrag von Versailles beendete den Krieg und trat am 10. Januar 1920 - also vor genau 100 Jahren - in Kraft. Deutschland musste mehrere Gebiete abgeben, darunter Nordschleswig an Dänemark.



Was dem Weltkrieg ein Ende setzte, führte damit in der deutsch-dänischen Grenzregion zu einem Neuanfang: Eine klare Mehrheit in Nordschleswig sprach sich im Februar 1920 in einer Volksabstimmung für eine Wiedervereinigung mit Dänemark aus, einen Monat später stimmten die Menschen in Südschleswig für einen Verbleib in Deutschland. Noch im selben Jahr wurde nördlich von Flensburg und südlich von Tønder eine neue Grenze gezogen.