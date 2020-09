Horst Schmadel, der 74-Jährige, hat in seinem Keller Ausweise aller Epochen gesammelt, Passierscheine und sogar einen Fahrradausweis, mit dem man über die Grenze durfte. Mit seinem Freund Werner Weiter, dem 94-Jährigen, erzählt er in historischen Spaziergängen an der Grenze von dem Hin und Her. Nicht nur die beiden sind fasziniert von der wechselvollen Geschichte des Saarlandes.