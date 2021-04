Alle unionistischen Parteien in Nordirland fordern derweil das Ende des gerade erst vereinbarten Protokolls. Wieder einmal droht der No-Deal-Brexit, so warnt der EU-Ausschuss des House of Lords. Das EU-Parlament hat den Handelsvertrag immer noch nicht ratifiziert und, so der Vorsitzende des Komitees, Lord Kinnoul, droht nun damit, den Termin am 30. April verstreichen zu lassen, wenn der Streit um Nordirland bis dahin nicht geklärt ist.