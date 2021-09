All jene werden schnell zu "Feinden des Volkes" erklärt, zur Bedrohung für das "nationale Wohl". Solche Ideen haben es bis in die Parlamente und in die Regierungsparteien vieler Länder hineingeschafft. In Amerika wurde die republikanische Partei von Anhängern dieser Gesinnung weitgehend übernommen. In Deutschland könnte ähnliches geschehen, wenn Politiker in ihren eigenen Parteien wegsehen und schweigen.