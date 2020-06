Der letzte Charterflug des Auswärtigen Amts aus Kapstadt landete am 24. April in Frankfurt am Main. Eine Wiederholung wird es wohl so schnell nicht geben - auch nicht bei einer zweiten großen Corona-Welle. Das hat Außenminister Maas mehrfach betont. Unter anderem deswegen gilt auch die Reisewarnung für alle Länder außerhalb Europas zunächst einmal weiter.