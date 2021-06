Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am Sonntag, bei der die CDU klar stärkste Partei wurde, kann die CDU/CSU auch bundesweit zulegen. Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, könnte sich die Union - kommend von einem Rekordtief - jetzt auf 28 Prozent (plus vier) verbessern. Die SPD käme auf 15 Prozent (plus eins), die AfD auf elf Prozent (unverändert) und die FDP auf zehn Prozent (minus eins). Die Linke bliebe bei sieben Prozent und die Grünen erreichten nur noch 22 Prozent (minus drei). Die Freien Wähler könnten wie zuletzt mit drei Prozent rechnen und die anderen Parteien zusammen mit vier Prozent (minus eins).