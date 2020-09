328 Tage nach dem Mauerfall war Deutschland geeint. Noch nie in der Geschichte hatten zwei Gesellschaften so unterschiedlicher Prägung so schnell zusammenfinden müssen. "Dass die Mehrheit der Ostdeutschen innerhalb kürzester Zeit in einer über Jahrzehnte gewachsenen Demokratie ihren Platz findet, darüber reden wir eigentlich zu wenig", bilanziert Bundespräsident a.D. Joachim Gauck. "Wir können uns freuen über die Ostdeutschen, die mit einer unglaublichen Energie diesen Wandel gemeistert haben".