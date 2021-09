"Dosen haben Pfand, Müll wird getrennt", so Uekötter weiter. "Wir steigen aus Atom und Kohle aus: Umwelt- und Klimaschutz sind längst in der Breite der Gesellschaft angekommen". Doch die Greenpeace-Aktionen seien keinesfalls überholt, sagt Uekötter, der an der Universität in Birmingham zu Umwelt- und Protestbewegungen forscht. Das Jubiläum des Verbands sei "eine Erinnerung daran, dass da ein Stachel ist, den wir brauchen, weil wir Umweltprobleme immer noch nicht ernst genug nehmen."