Mini-U-Boot "Trieste".

Quelle: Piccard Family/DPA

Die wissenschaftliche Erforschung des Marianengrabens geht mit Gewässer- und Bodenproben weiter. Im vergangenen Jahr berichten der chinesische Forscher Jiwen Liu und Kollegen von der Meeresuniversität in Qingdao von überraschenden Erkenntnissen: Nirgendwo auf der Welt gebe es so eine Dichte von Bakterien, die Kohlenwasserstoff abbauen, wie in einer Gewässertiefe von mehr als 10.000 Metern.



Jacques Piccards Tiefsee-U-Boot befindet sich heute im Marinemuseum in Washington. Er hatte es mit seinem Vater entworfen. Die beiden nannten es ein "Bathyscaph", nach den griechischen Wörtern für Tiefe (bathos) und Schiff (scaphos). Wegen Finanzierungsproblemen hatten sie es 1958 an die US-Marine verkauft. Piccard hatte sich aber zusichern lassen, bei wichtigen Fahrten mit an Bord sein zu dürfen.