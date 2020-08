Unter Macron scheint nun einiges in Bewegung: Er hat den populär gewordenen Bericht über die Rückgabe afrikanischer Kulturgüter initiiert - im Juli verpflichtete Frankeich sich dazu, Kulturschätze an Benin und den Senegal zurückzugeben. Bei Macrons Auftritt in Abidjan ging es um das Ende einer von Frankreich mitverwalteten Währung in Westafrika und auch in Sachen Erinnerungspolitik hat Macron ein Projekt gestartet.