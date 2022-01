Am 20. Januar 1942 treffen sich in einer Villa in Berlin-Wannsee hochrangige Vertreter des NS-Regimes zu einer Besprechung, die als Wannsee-Konferenz in die Geschichte eingeht. Den historischen Spielfilm zu diesem Ereignis können Sie am 24. Januar um 20:15 Uhr im ZDF sehen oder hier schon in der ZDFMediathek.



Den 80. Jahrestag der Wannsee-Konferenz markiert das ZDF mit einem Schwerpunkt. Das Programm- und Online-Angebot ist ab sofort hier verfügbar.