9-Euro-Ticket-Nachfolger droht die Verspätung

Während also Berlin aktuell mit einem eigenen 29-Euro-Ticket experimentiert, drohen sie in den Flächenländern damit, bald erste Verbindungen einstellen zu müssen, wenn vom Bund nicht mehr Geld für die Sachkosten komme. "Dann wären wir gezwungen, das Angebot beispielsweise an Wochenenden oder am Abend auszudünnen", prophezeit der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Herrmann von den Grünen, der in Stuttgart gerade neue Doppelstockzüge für den kommenden Tiefbahnhof bestellt hat.