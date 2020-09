Grenze zwischen Harrislee und Padborg

Quelle: Birgitta von Gyldenfeld/dpa

Deutschland will seine Grenze nach Dänemark am Montag um acht Uhr schließen. Das habe Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ihm zugesagt, teilte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) in Kiel mit.



Kurz zuvor hatte die Bundesregierung Einreisebeschränkungen an den Grenzen zu Frankreich, Österreich und zur Schweiz angekündigt. Der Warenverkehr zwischen Deutschland und den Nachbarn soll aber gesichert bleiben. Hamsterkäufe im kleinen Grenzverkehr sollen unterbunden werden.