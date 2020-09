Mehr Recycling, weniger Plastik: Der Bundestag will heute Beschlüsse fassen, um gegen Müllberge vorzugehen. Unter anderem sollen viele Wegwerfartikel aus dem Handel verschwinden.

Das EU-Verbot bestimmter Einweg-Plastikartikel wie Gabeln, Luftballon-Stäbe oder Strohhalme soll am Donnerstag im Bundestag beschlossen werden. Die Abgeordneten wollen in der Sitzung weitere Beschlüsse rund um Abfall und Recycling fassen. Die Regelungen müssen dann auch noch vom Bundesrat verabschiedet werden.

Wegwerfprodukte, für die es gute Alternativen gibt, sollen ab 3. Juli 2021 nicht mehr verkauft werden dürfen. Darauf haben die EU-Staaten sich geeinigt, nun muss jeder Mitgliedsstaat es in nationales Recht übertragen. Tabu sind dann Besteck, Teller, Trinkhalme, Rührstäbchen, Wattestäbchen und Luftballonstäbe aus Plastik , außerdem Becher und Behälter für Essen aus Styropor.

Wie will die Regierung Abfall aus Retouren verringern?

Nagelneue Ware – online bestellt, zurückgesendet und dann von den Händlern weggeworfen. Die Bundesregierung will das jetzt stoppen und hat dafür heute ein Gesetz auf den Weg gebracht.

Es gibt damit eine Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Waren gebrauchstauglich bleiben und nicht zu Abfall werden. Eine Transparenzverordnung soll dafür sorgen, dass Händler und Hersteller besser dokumentieren, was mit Waren passiert. Details dazu sind noch offen.

Was ändert sich für Hersteller?

Wer etwa Einwegbecher oder Zigaretten in Verkehr bringt, kann künftig an den Kosten beteiligt werden, die für die Entsorgung anfallen. Das wird erst mal nur ermöglicht, Details sind noch zu klären. Ziel ist, die Hersteller dazu zu bringen, auf Mehrweg-Verpackungen zu setzen.