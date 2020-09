Verbände fordern einheitliche Regelungen zu Abiturprüfungen.

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Lehrerverbände haben an die Bundesländer appelliert, eine gemeinsame Linie für die Abiturprüfungen zu finden. "Wir brauchen Fairness, Transparenz und möglichst viel Chancengleichheit für alle Abiturienten in allen Bundesländern - gerade in der jetzigen Sondersituation", erklärte die Vorsitzende des Deutschen Philologenverbands, Susanne Lin-Klitzing.



Sie erwarte ein abgestimmtes Handeln der Kultusminister. Diese wollen in einer Telefonkonferenz über den weiteren Umgang mit Abschlussprüfungen beraten.