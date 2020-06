Um diese Regeln auszuarbeiten und in Verträge zu gießen, benötigten Diplomaten drei bis fünf Jahre Zeit. Werde der New Start-Vertrag um fünf Jahre verlängert - was ohne die Zustimmung des US-Kongresses möglich ist - könnten Unterhändler ein neues Vertragswerk zu atomarer Rüstungsbegrenzung schaffen, das ein Gleichgewicht von Waffenproduktion und Verteidigungsausgaben sichert, technologische Weiterentwicklungen einbezieht und die Rolle Chinas in der Welt berücksichtigt.