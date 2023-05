Erste Länder schieben wieder nach Russland ab

Menschen aus Russland, die kein Aufenthaltsrecht haben, gibt es in Deutschland einige. In Brandenburg zum Beispiel sind es 2.669, Stand Ende März. In Nordrhein-Westfalen 2.615 Personen, in Berlin 1.235, in Sachsen-Anhalt 459, in Hessen 356. Manche sind geduldet. Manche haben keine Reisedokumente oder ihre Verfahren zum Aufenthalt laufen noch. Manche haben sich aber auch strafbar gemacht.