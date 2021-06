Barbara Hendricks: So ganz genau weiß ich es noch nicht. Aber ich weiß schon, was ich anschließend machen werde, alles im ehrenamtlichen Bereich. Ich gehe nicht von 150 auf null, sondern auf 40 oder 50. Durch den Lockdown konnten wir in den Wahlkreisen sehr wenig machen. Es gab ja keine Veranstaltungen, keine Ausstellungseröffnung, keine Schützenfeste oder Karneval …