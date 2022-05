Eine Ärztin oder einen Arzt für eine Abtreibung zu finden, ist in Deutschland gar nicht so einfach. Das berichten Betroffene und Experten übereinstimmend. So begrüßt etwa Prof. Daphne Hahn, Gesundheitswissenschaftlerin an der Hochschule Fulda, die geplante Abschaffung des §219a. "Für die betroffenen Frauen erleichtert es den Informationszugang. Das ändert jedoch nichts an der Problematik der Frauen, generell Ärztinnen und Ärzte zu finden, die Abbrüche durchführen", sagte sie dem "Deutschen Ärzteblatt". Die Zahl der Praxen und Kliniken, die Abtreibungen vornähmen, sei seit 2003 fast um die Hälfte gesunken. Und das Problem werde sich weiter verschärfen, weil viele Ärzte in Ruhestand gingen.