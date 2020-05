Polen will härteres Abtreibungsrecht

Der Gesetzentwurf war bereits 2018 in erster Lesung an die Ausschüsse verwiesen worden, ist danach allerdings nach öffentlichen Protesten nicht mehr zur Abstimmung im Parlament vorgelegt worden. Das 2019 neu gewählte Parlament musste den Entwurf aus formalen Gründen spätestens bis zum 12. Mai erneut behandeln.



Die aktuelle Vorsitzende des Ausschusses für Sozialpolitik und Familien, Urszula Rusecka, äußerte sich in der Vergangenheit als Abtreibungsgegnerin. Eine zweite Lesung im Parlament ist deshalb diesmal wahrscheinlich. Ob jedoch eine für die Verabschiedung der Novelle nötige Mehrheit zusammenkommt, bleibt unklar. Abgeordnete der Regierungspartei "Recht und Gerechtigkeit" äußerten sich in den polnischen Medien PiS bislang zurückhaltend, wie sie abstimmen würden. Ein PiS-Sprecher sagte im Fernsehsender TVN, dass es dabei keinen Fraktionszwang geben würde.



Staatspräsident Andrzej Duda - die letzte Instanz in einem legislativen Prozess und mit einem Veto-Recht ausgestattet - hatte bereits im Vorfeld angekündigt, das Gesetz zu unterschreiben, sollte es in der dritten Lesung beschlossen worden sein.