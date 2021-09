Zudem muss sich eine Website von "Texas Right to Life", auf der Schwangerschaftsabbrüche an den Pranger gestellt werden können, einen neuen Provider suchen. Der bisherige Internet-Provider GoDaddy teilte am Freitag mit, die Betreiber der Website "prolifewhistleblower.com" seien am Donnerstag informiert worden, dass sie gegen die Nutzungsbedingungen verstießen. Der von der Anti-Abtreibungsgruppe eingerichtete Internetauftritt bekam demnach 24 Stunden Zeit, sich einen anderen Provider zu suchen.