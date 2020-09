Zwar gebe es immer wieder Erhebungen für Teilbereiche, die das Tempolimit betreffen, sagt DVR-Sprecherin Fohmann, deren Organisation selbst keine neue Studie fordert. So erhebt der ADAC fortlaufend Zahlen zum Verkehr und zu Staus. Das Bundesumweltamt ermittelt diese zur Umwelt bei dem Thema. Immer wieder gab es auch Pilotprojekte in einzelnen Bundesländern, die dann ausgewertet wurden. Doch keine Studie sei so ganzheitlich und auf ganz Deutschland bezogen wie jene von 1977. Vermutlich ist das Tempolimit politisch nicht gewollt, glaubt Fohmann. Denn die BaSt ist dem Verkehrsministerium unterstellt. Sie ist das zentrale Forschungsinstitut, das das Ministerium in Sachen Straßenwesen berät und in dessen Auftrag forscht.