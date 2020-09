Der Politiker hatte seine letzten Lebensjahre zu großen Teilen in einem Militärkrankenhaus in Kairo verbracht. Mubaraks Sohn Alaa hatte am Samstag auf Twitter geschrieben, dass sein Vater sich in Intensivpflege befinde. Im Januar sei er operiert worden. Das Präsidialamt bezeichnete

Mubarak als "Helden und Anführer" des Kriegs gegen Israel 1973, der Ägyptens "Würde und Stolz" wiederhergestellt habe.