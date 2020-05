Der Grund: Die Kultusministerkonferenz der Länder hatte am Dienstag ein Rahmenkonzept für die Wiederaufnahme von Unterricht an den Schulen vorgelegt. Dies sieht vor, dass alle Schüler bis zu den Sommerferien zumindest zeitweise in die Schulen zurückkehren können. Mit einem regulären Unterricht rechnen die Kultusminister in diesem Schuljahr aber nicht mehr. Über das vorgelegte Konzept berät am Donnerstag Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefs der Länder.