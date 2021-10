Längst sind einige äthiopische Nachbarn in den Konflikt involviert. So bekämpft eritreisches Militär an der Seite von Abiys Truppen die TPLF. Nach Angaben des Horn-Institutes versucht zudem der Sudan, der TPLF den Nachschub abzuschneiden. Als ein "drohendes Szenario" gilt zudem ein Einschreiten der Golfstaaten und einiger nordafrikanischer Staaten.