Die äthiopische Menschenrechtskommission EHRC berichtete am Sonntag von mindestens 34 Opfern bei einem Anschlag auf einen Bus in der westäthiopischen Region Benishangul-Gumuz. Die Region grenzt an Amhara. Amnesty International hatte am Donnerstag zudem von einem Massaker an Zivilisten in Tigray mit vermutlich hunderten Todesopfern berichtet.