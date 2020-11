UN-Sicherheitsrat tagt zu Äthiopien-Konflikt

Der Sicherheitsrat der Vereinen Nationen beschäftigt sich erstmals mit der Lage in Äthiopien. Das Treffen des höchsten UN-Gremiums findet hinter verschlossenen Türen in New York statt und wurde unter anderem von den afrikanischen Staaten im Rat - Südafrika, Niger und Tunesien - beantragt. Unklar war, ob der Sicherheitsrat einen Beschluss fasst.