Weil die Bevölkerung in Ägypten - und damit deren Wasser- und Lebensmittelbedarf - beständig wächst, befürchten die Ägypter, dass der Staudamm in Äthiopien ihre Probleme verschärft. In Ägypten herrscht schon jetzt Wasserknappheit; der Nil deckt bis zu 95 Prozent der Wasserversorgung des regenarmen Landes.